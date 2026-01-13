Sicurezza Elena Leonardi FdI risponde a Valeria Mancinelli Pd | I numeri dicono altro Polemica pretestuosa e non realistica
Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, replica alle critiche di Valeria Mancinelli del Pd sulla gestione della sicurezza. Secondo Leonardi, i dati ufficiali dimostrano un quadro diverso da quello dipinto dalla opposizione, che avrebbe alimentato una polemica infondata e poco realistica. L’intervento si inserisce nel dibattito politico sul tema, evidenziando come le cifre possano offrire una visione più obiettiva rispetto alle accuse di superficiale propaganda.
ROMA – La coordinatrice regionale di Fratelli D’Italia Elena Leonardi risponde a Valeria Mancinelli del Partito Democratico, la quale nelle scorse ore aveva criticato il Governo Meloni, complice secondo lei di aver utilizzato la sicurezza più come uno slogan che altro e di non aver fatto molto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
