Sicurezza Elena Leonardi FdI risponde a Valeria Mancinelli Pd | I numeri dicono altro Polemica pretestuosa e non realistica

Elena Leonardi, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, replica alle critiche di Valeria Mancinelli del Pd sulla gestione della sicurezza. Secondo Leonardi, i dati ufficiali dimostrano un quadro diverso da quello dipinto dalla opposizione, che avrebbe alimentato una polemica infondata e poco realistica. L’intervento si inserisce nel dibattito politico sul tema, evidenziando come le cifre possano offrire una visione più obiettiva rispetto alle accuse di superficiale propaganda.

ROMA – La coordinatrice regionale di Fratelli D’Italia Elena Leonardi risponde a Valeria Mancinelli del Partito Democratico, la quale nelle scorse ore aveva criticato il Governo Meloni, complice secondo lei di aver utilizzato la sicurezza più come uno slogan che altro e di non aver fatto molto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Conerobus, Daniele Silvetti risponde a Valeria Mancinelli: «Da Regione e Comune 5,8 milioni, Dal Pd solo una minestra riscaldata»

Leggi anche: La scritta "Spara a Giorgia" compare su di un muro a firma delle "Brigate Rosse". Elena Leonardi (FdI): «Atto di odio e minaccia alla democrazia»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La scritta Spara a Giorgia compare su di un muro a firma delle Brigate Rosse. Elena Leonardi (FdI): «Atto di odio e minaccia alla democrazia»; IP-Socar, Fdi interroga il governo sulla cessione; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: «PORTO RECANATI, LEONARDI(FDI): POLITICA CONDANNI SCRITTA BR CONTRO MELONI; Porto Recanati | la scritta che fa scattare l' allarme Meloni minacciata.

Maranza e sicurezza, la senatrice Leonardi (FdI): «Aumentati presidi e forze di polizia. La Mancinelli dov'era?» - Il tema è di quelli che scottano e riguarda la sicurezza nelle città e le bande di maranza che spadroneggiano e che usano la violenza. msn.com