Ferito alla mano per lo scoppio di un petardo 16enne di Vasto operato all' ospedale pediatrico Salesi di Ancona

Un ragazzo di 16 anni di Vasto è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, a seguito di ferite alla mano derivanti dallo scoppio di un petardo. L’incidente è avvenuto nel primo giorno del 2026, evidenziando ancora una volta i rischi legati all’uso di artifici pirotecnici. La situazione è sotto controllo e il giovane sta ricevendo le cure necessarie.

Un ragazzo di 16 anni di Vasto è stato operato alla mano nel primo giorno del 2026 all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, a causa delle ferite causate dallo scoppio di un petardo. Come racconta l'Ansa, non è l'unica operazione a causa dei danni dei botti di Capodanno nell'ospedale marchigiano.

