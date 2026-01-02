Ferito alla mano per lo scoppio di un petardo 16enne di Vasto operato all' ospedale pediatrico Salesi di Ancona

Da chietitoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 16 anni di Vasto è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, a seguito di ferite alla mano derivanti dallo scoppio di un petardo. L’incidente è avvenuto nel primo giorno del 2026, evidenziando ancora una volta i rischi legati all’uso di artifici pirotecnici. La situazione è sotto controllo e il giovane sta ricevendo le cure necessarie.

Un ragazzo di 16 anni di Vasto è stato operato alla mano nel primo giorno del 2026 all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, a causa delle ferite causate dallo scoppio di un petardo.  Come racconta l'Ansa, non è l'unica operazione a causa dei danni dei botti di Capodanno nell'ospedale marchigiano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

ferito alla mano per lo scoppio di un petardo 16enne di vasto operato all ospedale pediatrico salesi di ancona

© Chietitoday.it - Ferito alla mano per lo scoppio di un petardo, 16enne di Vasto operato all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona

Leggi anche: Capodanno, trenta soccorsi nella notte a Genova: 19enne ferito gravemente per lo scoppio di un petardo

Leggi anche: Petardo gli esplode in mano e perde 5 dita: ferito un 16enne in Friuli Venezia-Giulia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Roma, tragedia di fine anno: uomo ucciso dallo scoppio di un petardo; Petardi, un morto a Roma. A Milano due 12enni feriti gravi per i botti, uno perde una mano; Scoppia un petardo, sedicenne perde la mano a Sedegliano; Roma, ucciso dallo scoppio di un petardo: 63enne perde la mano e muore dissanguato.

ferito mano scoppio petardoFerito alla mano per lo scoppio di un petardo, 16enne di Vasto operato all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona - Il ragazzino è stato sottoposto all'intervento nel primo giorno del 2026, a causa delle lesioni causate dall'esplosione; nella struttura marchigiana a un 13enne è stata amputata una falange ... chietitoday.it

ferito mano scoppio petardoPetardo gli esplode in mano, amputata una falange a un 13enne al Salesi di Ancona - Un ragazzo di 13 anni è stato operato all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo essere rimasto ferito dallo scoppio di un petardo. veratv.it

ferito mano scoppio petardoIn Calabria due feriti nei festeggiamenti di Capodanno: bimbo colpito da petardo e donna da pistola a salve - Gli incidenti, avvenuti in contesti diversi, confermano i rischi legati all’uso improprio di petardi e armi a salve durante le celebrazioni ... zoom24.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.