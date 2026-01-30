Con l' attrice e regista Monica Briganti un nuovo corso dedicato a dizione e gestualità

Da lunedì 2 febbraio, il Teatro delle Lune apre un nuovo laboratorio di lettura ad alta voce guidato dall’attrice e regista Monica Briganti. Il corso si rivolge a chi vuole migliorare la propria dizione e imparare a usare meglio i gesti durante la lettura. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a comunicare con più sicurezza e naturalezza, attraverso esercizi pratici e tecniche semplici. La partecipazione è aperta a tutti, senza bisogno di esperienza precedente.

Il Teatro delle Lune, a partire da lunedì 2 febbraio, presenta il laboratorio di lettura ad alta voce condotto dall'attrice e regista Monica Briganti. Il laboratorio prevede otto incontri di lavoro a piccolo gruppo con un programma mirato soprattutto al potenziamento e controllo della voce, con un approccio alle tecniche di respirazione, a elementi di dizione, postura e gestualità. Il laboratorio si rivolge a ragazzi e adulti, attori e professionisti che per esigenze lavorative parlano in pubblico.

A partire da venerdì 23 gennaio, il Centro arti visive e sceniche di San Martino in Fiume ospita il corso “Pizzica: il ritmo che accende l’anima”.

