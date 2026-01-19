L' arte delle danze popolari torna protagonista con un nuovo corso dedicato alla Pizzica salentina

A partire da venerdì 23 gennaio, il Centro arti visive e sceniche di San Martino in Fiume ospita il corso “Pizzica: il ritmo che accende l’anima”. L’iniziativa offre un approfondimento sulla tradizionale danza salentina, esplorandone le origini e le caratteristiche principali. Un’opportunità per conoscere e riscoprire una delle espressioni più autentiche del patrimonio culturale del Sud Italia.

Il corso si articola in dieci incontri, con appuntamento settimanale ogni venerdì dalle ore 20 alle 21.30, ed è pensato per chi desidera avvicinarsi alla pizzica come esperienza di espressione corporea, ritmo e condivisione. Attraverso il movimento, la musica e l’energia del gruppo, i partecipanti potranno conoscere le radici culturali di questa danza e sperimentarne la forza vitale e comunicativa. A guidare il corso sarà l'insegnante Valentina Giallusi. Per informazioni 349 1864882. Savignano, al Cinema Moderno il 2026 si apre con ricco calendario di proiezioni: tra i titoli "Norimberga", "Zootropolis 2" e "La Grazia"🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche: Ciòca BAL fa il pieno: tre giorni di danze popolari alla Polisportiva Formiginese

Alla scoperta delle danze dell’Ottocento e scozzesi

Il 24 gennaio, la Società di danza di Pescara organizza il Winter open day presso la scuola Danza on stage di Montesilvano. Alle ore 18, si terrà un evento dedicato alla scoperta delle danze dell’Ottocento e scozzesi, offrendo un’occasione per conoscere queste tradizioni attraverso dimostrazioni e approfondimenti. Un’opportunità per appassionati e curiosi di avvicinarsi a queste espressioni culturali, in un contesto di confronto e interesse.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Cosenza protagonista su Rai 1: arte, danza e sostenibilità su Linea Verde Italia - Cosenza e il suo territorio al centro della puntata di Linea Verde Italia in onda su Rai 1 il 31 gennaio, tra patrimonio culturale, sostenibilità ambientale e rinascita urbana. quicosenza.it