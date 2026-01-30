Con Bamboléo Djobi djoba Volare Baila me | i Gipsy Hings featuring Nicolas Reyes a Padova

I Gipsy Hings, insieme a Nicolas Reyes, sono tornati in Italia per due concerti a Padova. La band, che ha oltre 40 anni di storia e un Grammy Award, ha portato sul palco le sue canzoni più famose, tra cui

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Una band leggendaria con oltre 40 anni di storia, un Grammy Award in bacheca e una collezione di hit intramontabili, torna finalmente in Italia per due date esclusive. I Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes porteranno l'energia di successi mondiali come "Bamboléo", "Djobi djoba", "Volare" e "Baila me" sul palco del Gran Teatro Geox di Padova il 29 maggio 2026. Il ritmo inconfondibile dei Gipsy Kings, capace di conquistare il mondo intero, arriva in Italia per due sole date venerdì 29 maggio 2026 al Gran Teatro Geox di Padova e sabato 30 maggio al Teatro Clerici di Brescia! I biglietti sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone e nei punti vendita autorizzati.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Gipsy Hings Italy

Brigitte Bardot è venuta a mancare a causa di un cancro, come ha recentemente confermato il marito Bernard d’Ormale in un’intervista a Paris Match.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Gipsy Hings Italy

Argomenti discussi: Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes: due sole date italiane il 29 e 30 Maggio 2026 a Padova e Brescia; I Gipsy Kings tornano in Italia per due concerti; Gipsy Kings in concerto, featuring Nicolas Reyes; Gipsy Kings, due date in Italia a maggio a Brescia e Padova.

Con Bamboléo, Djobi djoba, Volare, Baila me: i Gipsy Hings featuring Nicolas Reyes a PadovaUna band leggendaria con oltre 40 anni di storia, un Grammy Award in bacheca e una collezione di hit intramontabili, torna finalmente in Italia per due date esclusive. I Gipsy Kings featuring Nicolas ... padovaoggi.it

L'incredibile storia dei Gipsy KingsE va bene, i Gipsy Kings sono associati all’imposta allegria dei lidi estivi e delle notti di capodanno, fanno muovere i parei e i trenini, battere i tacchi e le mani al ritmo di Bamboléo e Djobi ... rockol.it

I Gipsy Kings con Nicolas Reyes tornano in Italia! Il ritmo inconfondibile che ha fatto ballare il mondo intero arriva nel nostro Paese per due imperdibili appuntamenti: Venerdì 29 maggio 2026 – Gran Teatro Geox, Padova Sabato 30 maggio 2026 – - facebook.com facebook

I Gipsy Kings arrivano a Brescia per una delle due tappe italiane x.com