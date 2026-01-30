Con Bamboléo Djobi djoba Volare Baila me | i Gipsy Hings featuring Nicolas Reyes a Padova
I Gipsy Hings, insieme a Nicolas Reyes, sono tornati in Italia per due concerti a Padova. La band, che ha oltre 40 anni di storia e un Grammy Award, ha portato sul palco le sue canzoni più famose, tra cui
Una band leggendaria con oltre 40 anni di storia, un Grammy Award in bacheca e una collezione di hit intramontabili, torna finalmente in Italia per due date esclusive. I Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes porteranno l'energia di successi mondiali come "Bamboléo", "Djobi djoba", "Volare" e "Baila me" sul palco del Gran Teatro Geox di Padova il 29 maggio 2026. Il ritmo inconfondibile dei Gipsy Kings, capace di conquistare il mondo intero, arriva in Italia per due sole date venerdì 29 maggio 2026 al Gran Teatro Geox di Padova e sabato 30 maggio al Teatro Clerici di Brescia! I biglietti sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone e nei punti vendita autorizzati.
