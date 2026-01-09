Il candidato provinciale De Luca (PD) ha incontrato i candidati per discutere dei progetti in corso, dalla viabilità alle scuole. Pur essendo elezioni di secondo livello, l’attenzione è alta, poiché la Provincia di Salerno svolge un ruolo chiave come soggetto attuatore e capofila di interventi fondamentali per lo sviluppo locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Le elezioni in provincia di Salerno sono elezioni di secondo livello, ma che hanno un rilievo estremamente importante perché i progetti in corso di realizzazione di cui la Provincia è soggetto attuatore e capofila sono importantissimi”. Lo ha detto, questa mattina, nella sede provinciale del PD di Salerno, il segretario regionale PD, Piero De Luca, a margine dell’incontro, alla presenza del segretario provinciale Vincenzo Luciano, con le candidate ed i candidati della lista del Partito Democratico alle elezioni per il Rinnovo Consiglio Provinciale di Salerno che si svolgeranno domenica 11 gennaio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provinciali, De Luca (PD) incontra i candidati: “Da viabilità a scuola, tanti progetti in cantiere”

