Atalanta-Parma domenica 25 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 si affrontano Atalanta e Parma in una sfida valida per la giornata di campionato. In questa analisi troverete le formazioni, le quote e i pronostici, con l’obiettivo di offrire un quadro chiaro e obiettivo sulla partita. L’Atalanta cerca continuità in casa, mentre il Parma punta a ottenere un risultato positivo in trasferta.

L’Atalanta vuole proseguire la propria risalita in classifica con un’altra vittoria, che spera di ottenere domenica nel turno casalingo contro il Parma. La Dea ora è settima a quota 32 punti e ha vinto ben cinque delle ultime sette gare di campionato, ma nello scorso weekend è stata fermata sul pari nel finale dal Pisa.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

