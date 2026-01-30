Colpo notturno in un bar di via Dante rubati i soldi dal registratore di cassa

Un furto è stato messo a segno nella notte in un bar di via Dante. I ladri sono entrati forzando una porta sul retro e hanno portato via i soldi dal registratore di cassa. La polizia sta indagando per trovare gli autori dell’episodio.

Ladri in azione in via Dante: ignoti si sono introdotti in un bar, forzando una porta sul retro dell'attività commerciale nel cuore della notte. Una volta all'interno, hanno aperto il registratore di cassa e portato via il denaro custodito, circa 500 euro secondo una prima stima.

