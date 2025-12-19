POS e registratore di cassa collegati dal 2026 | obblighi tempi e scadenze

A partire dal 1° gennaio 2026, in conformità con la Manovra 2025, tutti gli esercenti devono collegare i POS ai registratori di cassa telematici. Questa novità rappresenta un passaggio importante per adeguarsi alle nuove normative, con scadenze e obblighi da rispettare. È fondamentale prepararsi tempestivamente per assicurare la conformità e evitare sanzioni, considerando i tempi stretti e le modalità di implementazione richieste dalla legge.

© Leggioggi.it - POS e registratore di cassa collegati dal 2026: obblighi, tempi e scadenze Dal 1° gennaio 2026 per effetto di quanto disposto dalla Manovra 2025 (Legge numero 2072024, articolo 1, commi 74-77) scatta l’obbligo per tutti gli esercenti di collegare i registratori telematici con gli strumenti di pagamento elettronico (POS). Nell’ottica di garantire un avvio graduale dell’adempimento, per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali vige nel mese di gennaio 2026 un contratto di convenzionamento tra il soggetto obbligato e il prestatore dei servizi di pagamento, è previsto un termine di 45 giorni, dalla data della messa a disposizione dell’apposita piattaforma telematica sul portale dell’Agenzia Entrate, per effettuare il collegamento. 🔗 Leggi su Leggioggi.it Leggi anche: L’Agenzia delle Entrate ha deciso: dal 2026 multa fino a 4.000 euro a chi non collega POS e registratore di cassa Leggi anche: Dal 1° Gennaio 2026: obbligo di collegamento tra POS e Registratore Telematico La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. POS e registratore di cassa collegati dal 2026: tempi e scadenze; Nuovo obbligo POS–registratore telematico dal 1° gennaio 2026: guida semplice per esercenti. POS e registratore di cassa collegati dal 2026: tempi e scadenze - Il 1° gennaio 2026 entra in vigore l'obbligo di collegare il POS al registratore di cassa, ma non diventa subito operativo: i tempi e le scadenze dettate dall'Agenzia delle Entrate - msn.com Cassa e Pos saranno collegati per legge: scatta la tracciabilità totale dei pagamenti digitali - Scatta l’obbligo per tutti gli esercenti: registratori di cassa e terminali Pos dovranno dialogare online tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. panorama.it POS senza cassa collegata: multe salatissime e licenza sospesa - I commercianti che entro il 1° gennaio 2026 non si mettono in regola con i nuovi obblighi relativi al registratore di cassa rischiano molteplici sanzioni, che riguardano sia la mancata implementazione ... pmi.it Dal 2026 cambia tutto: POS e registratore di cassa dovranno essere collegati La Legge di Bilancio 2025 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà obbligatorio collegare il POS al registratore telematico tramite un servizio web dedicato dell'Agen - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.