Colpa dei sensi | quante puntate durata e quando finisce

Da questa sera, su Canale 5, torna "Colpa dei sensi". La serie va in onda ogni venerdì alle 21 e si compone di un certo numero di puntate, anche se ancora non è stato ufficializzato il totale. La durata di ogni episodio è di circa un'ora, e i fan sono già in attesa di scoprire come andrà avanti la storia.

Quante puntate sono previste per Colpa dei sensi? Appuntamento in prima visione su Canale 5 ogni venerdì sera alle ore 21.30 subito dopo La ruota della fortuna per tre settimane a partire dal 30 gennaio 2026. La serie, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, vede come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, che tornano a recitare insieme dopo il successo di Se potessi dirti addio. La fiction è composta da sei episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno, e viene trasmessa ogni venerdì in prima visione per tre puntate, con due episodi a serata.

Colpa dei sensi su Canale 5: quante puntate ha e quanto duranoColpa dei sensi è composta da 3 puntate totali, trasmesse in prima serata su Canale 5. Si tratta quindi di una miniserie, pensata per avere una narrazione compatta, senza stagioni lunghe o diluite nel ... daninseries.it

Colpa dei sensi, la serie da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sonoColpa dei sensi è composta da 6 episodi, distribuiti in 3 prime serate su Canale 5: Prima puntata: venerdì 30 gennaio 2026 Seconda puntata: venerdì 6 febbraio 2026 Terza e ultima puntata: venerdì 13 ... today.it

