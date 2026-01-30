coloni e soldati chiudono lo spazio dei giovani

La pioggia intensa ha trasformato il wadi di Kufr Naama in un prato verde, una scena insolita in questo periodo. In mezzo a questa natura rigogliosa, però, ci sono i giovani che non riescono più a trovare uno spazio per divertirsi. Coloni e soldati hanno circondato l’area, chiudendo ogni possibilità di accesso. I ragazzi si ritrovano così di nuovo esclusi, mentre le condizioni climatiche creano un’atmosfera diversa dal solito.

Cisgiordania occupata Attacchi di coloni e soldati causano la chiusura dello Youth Village di Kufr Naama. L'Ue protesta, Italia assente

