Il Ministro Valditara in Egitto per promuovere l’istruzione tecnico-professionale e l’insegnamento della lingua italiana | Passo decisivo per rafforzare la cooperazione educativa tra i nostri due Paesi

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si è recato in visita al Cairo, dove ha incontrato il Primo Ministro egiziano Mostafa Madbouly e il Ministro dell’Istruzione Mohamed Abdel Latif, alla presenza dei Ministri dell’Agricoltura, delle Imprese Pubbliche e delle Risorse Idriche e dell’Irrigazione. Nel corso dell’incontro sono stati siglati i protocolli tra le autorità egiziane, 89 Scuole di Tecnologia Applicata e 5 ITS Academy italiani nei settori della meccatronica e mobilità sostenibile, della chimica, del tessile, della salute e dell’agroalimentare. La firma dà seguito al percorso avviato con il Memorandum firmato dal Ministro Valditara nel marzo 2024 e con le Lettere di Intenti sottoscritte nel febbraio 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il Ministro Valditara in Egitto per promuovere l’istruzione tecnico-professionale e l’insegnamento della lingua italiana: “Passo decisivo per rafforzare la cooperazione educativa tra i nostri due Paesi”

