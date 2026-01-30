Cina in aumento gli investimenti per la divulgazione scientifica

La Cina ha aumentato gli sforzi per promuovere la divulgazione scientifica nel 2024. Il governo ha investito di più nelle infrastrutture e ha cercato di coinvolgere il pubblico con iniziative mirate. Le statistiche ufficiali mostrano che i progressi sono evidenti e continuano a crescere.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Nel 2024 la Cina ha compiuto ulteriori progressi nell'espansione delle proprie infrastrutture scientifiche e nel coinvolgimento del pubblico, secondo le statistiche nazionali sulla divulgazione scientifica pubblicate di recente dal ministero della Scienza e della Tecnologia. Le statistiche mostrano che il numero dei musei sulla scienza e sulla tecnologia in tutto il Paese è salito a 1.890 nel 2024, con un aumento di 111 istituti rispetto all'anno precedente. I finanziamenti per le attività di divulgazione scientifica hanno registrato una crescita costante. Nel 2024 sono stati raccolti a livello nazionale un totale di 22,22 miliardi di yuan (circa 3,19 miliardi di dollari) per tali attività, con un aumento del 3,32% su base annua.

