Sanità Campania prima nella divulgazione scientifica | la scoperta in uno studio dell’Ateneo di Pavia
La Campania si distingue come regione leader nella divulgazione scientifica in Italia. Lo dimostra uno studio dell’Università di Pavia, che evidenzia il ruolo predominante del meeting nazionale di divulgazione a Bagnoli Irpino, promosso dal professor Giovanni Corso. Questo evento rappresenta un esempio di eccellenza culturale e informativa nelle aree interne del Paese.
Tempo di lettura: 3 minuti È la regione Campania con il meeting nazionale di divulgazione scientifica con annesso premio scientifico “Leonardo Di Capua” che si svolge ogni anno a Bagnoli Irpino, ideato dallo scienziato campano, professore universitario e medico oncologo dello IEO di Milano, Giovanni Corso, a detenere il primato degli eventi culturali e informativi di divulgazione scientifica a caratura nazionale che si svolgono nelle aree interne. È quanto emerge da uno studio condotto dalla prestigiosa Università degli Studi di Pavia che ha avviato delle indagini sugli eventi scientifici nazionali tenuti nel territorio Italiano. Anteprima24.it
https://www.radioalfa.fm/sanita-la-cisl-fp-campania-chiede-un-confronto-con-fico-su-indennita-al-personale-il-punto-con-pietro-antonacchio/ - facebook.com facebook