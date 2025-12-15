La Campania si distingue come regione leader nella divulgazione scientifica in Italia. Lo dimostra uno studio dell’Università di Pavia, che evidenzia il ruolo predominante del meeting nazionale di divulgazione a Bagnoli Irpino, promosso dal professor Giovanni Corso. Questo evento rappresenta un esempio di eccellenza culturale e informativa nelle aree interne del Paese.

© Anteprima24.it - Sanità, Campania prima nella divulgazione scientifica: la scoperta in uno studio dell’Ateneo di Pavia

Tempo di lettura: 3 minuti È la regione Campania con il meeting nazionale di divulgazione scientifica con annesso premio scientifico “Leonardo Di Capua” che si svolge ogni anno a Bagnoli Irpino, ideato dallo scienziato campano, professore universitario e medico oncologo dello IEO di Milano, Giovanni Corso, a detenere il primato degli eventi culturali e informativi di divulgazione scientifica a caratura nazionale che si svolgono nelle aree interne. È quanto emerge da uno studio condotto dalla prestigiosa Università degli Studi di Pavia che ha avviato delle indagini sugli eventi scientifici nazionali tenuti nel territorio Italiano. Anteprima24.it

https://www.radioalfa.fm/sanita-la-cisl-fp-campania-chiede-un-confronto-con-fico-su-indennita-al-personale-il-punto-con-pietro-antonacchio/ - facebook.com facebook