Cigarini | A Napoli non ero pronto ma ricordo ancora il gol al Milan momenti che non si cancellano

Luca Cigarini ricorda ancora il suo gol al Milan, un momento che non si cancella. L’ex centrocampista rivela di non essere mai stato pronto quando ha giocato al Napoli, ma conserva nel cuore quel ricordo. Si racconta senza rimpianti, parlando di una carriera che lo ha portato dal Parma all’Atalanta, passando per il Napoli e concludendo con la Reggiana. Ora si dedica a un’Academy per aiutare i giovani a migliorarsi e a crescere nel calcio.

