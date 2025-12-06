L'ex socio di Chiara Ferragni | Pensava solo a fare soldi ha spinto fino al Pandoro Gate

Pasquale Morgese, ex socio di Chiara Ferragni in Fenice srl, ha raccontato del suo rapporto professionale con l'influencer fino all'esplosione del caso Pandoro Gate. "Ho pensato 'siamo fritti, hanno sbagliato tutto'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pandoro gate, l'ex socio di Chiara Ferragni a 'Farwest' Pasquale Morgese racconta i retroscena della vicenda - facebook.com Vai su Facebook

Farwest, stasera 5 novembre: l’ex socio di Chiara Ferragni sul Pandoro Gate - (Adnkronos) - Farwest, la trasmissione condotta da Salvo Sottile, torna stasera, venerdì 5 dicembre, alle 21.25 su Rai 3 con un’intervista esclusiva a Pasquale Morgese, ex socio Vai su X

Chi è Pasquale Morgese ex socio di Chiara Ferragni, "lei pensava solo a far soldi": la critica all'influencer - Chiara Ferragni, le dure dichiarazioni rilasciate a Farwest dal suo ex socio Pasquale Morgese: "Il valore era l'incasso, Punto" ... virgilio.it scrive

“Chiara Ferragni pensava solo a fare soldi. Il valore non era più il prodotto ma il profitto immediato. Quando ho saputo del ‘pandoro gate’ ho pensato ‘siamo fritti ... - Pasquale Morgese rivela: "Quando è scoppiato il caso ho pensato: siamo fritti". Come scrive ilfattoquotidiano.it

Pasquale Morgese, ex socio Chiara Ferragni a Farwest/ “Scandalo Pandorogate ha causato il crollo del brand” - L'ex storico socio di Chiara Ferragni Pasquale Morgese, ospite a Farwest per parlare dello scandalo pandoro gate e della causa legale sul bilancio de La Fenice ... Secondo ilsussidiario.net

«Chiara Ferragni? Voleva le mia quote gratis: si mise a piangere». Parla l’ex socio Morgese: «Così pensava solo a far soldi» - Pasquale Morgese si racconta a "Farwest", su Rai Due: «All'inizio ero orgoglioso, come un padre che vede crescere un figlio» ... msn.com scrive

Chi è Pasquale Morgese: tutto sull’imprenditore del settore delle calzature ed ex socio di Chiara Ferragni - Chi è Pasquale Morgese, imprenditore pugliese ed ex socio storico di Chiara Ferragni: ecco la sua storia, da Mofra Shoes al caso Pandoro Gate. Lo riporta donnaglamour.it

“Le voleva gratis e si è messa a piangere”. Attacco a Chiara Ferragni, parla proprio lui: “Pensava solo ai soldi” - Pasquale Morgese rompe il silenzio e racconta la sua esperienza come socio della holding di Chiara Ferragni. Secondo thesocialpost.it