Sabato 31 gennaio alle 18:30 il Chelsea riceve il West Ham in un match che potrebbe decidere molto per entrambe le squadre. I Blues arrivano carichi dopo aver battuto il Napoli al “Maradona” e si preparano a scendere in campo con la fiducia alle stelle, certi di aver già conquistato l’accesso agli ottavi di Champions League. Gli Hammers, invece, cercano di risollevarsi e di dimostrare di poter mettere in difficoltà la squadra londinese. La partita si preannuncia combattuta, con le quote che favoriscono il Chelsea, ma il West Ham

Dopo la vittoria contro il Napoli al “Maradona”, la quarta di fila tra campionato e Champions League, il Chelsea, che andrà direttamente agli ottavi della competizione europea più importante, ospita in West Ham redivivo, per il quale erano già partite le prime note del più celebre dei Requiem, ma che i tifosi degli Hammers sperano. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Chelsea-West Ham (sabato 31 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Chelsea WestHamp

Analisi e aggiornamenti sul match West Ham-Sunderland, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 13:30.

Analisi e aggiornamenti sulla sfida West Ham-Sunderland, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 13:30 al London Stadium.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Chelsea WestHamp

Argomenti discussi: Pronostico Chelsea-West Ham: analisi e probabili formazioni 31/01/2026 Premier League; La classifica di Premier League dopo la 23^ giornata; Nuno vuole archiviare il caso Paqueta mentre il West Ham prepara la dura sfida al Chelsea; Pronostico Chelsea-West Ham: analisi, quote e consigli.

Pronostico Chelsea vs West Ham – 31 Gennaio 2026Il 31 Gennaio 2026 alle 18:30 lo Stamford Bridge sarà teatro di una sfida intensa valida per il Premier League: Chelsea - West Ham. Per entrambe le squadre la ... news-sports.it

Premier League, i risultati: Rosenior, ecco la prima gioia col Chelsea. Al West Ham il derbySi sono concluse le partite della ventiduesima giornata di Premier League. Questo sabato sarà ricordato come quello del primo successo di Rosenior. tuttomercatoweb.com

Stasera doppio Appuntamento! Tutti i mercoledi, Al Vecchio West, si canta, si ride e ci si diverte e stasera, si guarda anche la Partita Napoli vs Chelsea. stasera Con Franco Morello, ci si diverte...e con la partita, ci si emoziona! vi aspettiamo per una serata di ka - facebook.com facebook

New @1905pod podcast: Napoli 2-3 Chelsea - Bellissimo x.com