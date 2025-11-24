Gesù e Cristo due volti della stessa umanità | Mancuso presenta a Vignola il suo ultimo libro
Del suo ultimo libro Vito Mancuso parlerà martedì 25 novembre, alle ore 21.00, al Teatro Cantelli di Vignola, ospite della libreria La Quercia dell’Elfo. L’incontro, che fa parte del ciclo “Se a Vignola d’inverno”, ha il patrocinio del Comune di Vignola.Gesù nacque a Nazaret, Cristo a Betlemme. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
CRISTO RE - La definizione perfetta 23 novembre 25 Lc 23,35-43 Sta morendo, in faccia al mondo che lo irride: “guardatelo, il re!” Il titolo, un po’ barocco, della festa di oggi è: Gesù Cristo re e signore dell’universo. Ma come si fa ad applicarlo a uno inchiodato - facebook.com Vai su Facebook
Gesù e Cristo, due volti della stessa umanità: Mancuso presenta a Vignola il suo ultimo libro - Del suo ultimo libro Vito Mancuso parlerà martedì 25 novembre, alle ore 21. Si legge su modenatoday.it