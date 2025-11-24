Gesù e Cristo due volti della stessa umanità | Mancuso presenta a Vignola il suo ultimo libro

Modenatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Del suo ultimo libro Vito Mancuso parlerà martedì 25 novembre, alle ore 21.00, al Teatro Cantelli di Vignola, ospite della libreria La Quercia dell’Elfo. L’incontro, che fa parte del ciclo “Se a Vignola d’inverno”, ha il patrocinio del Comune di Vignola.Gesù nacque a Nazaret, Cristo a Betlemme. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

