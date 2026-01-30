Centrale Caleotto Acinque avvia i lavori per il teleriscaldamento

La Provincia di Lecco ha dato il via libera ai lavori per il teleriscaldamento nel polo Caleotto. Giovedì 29 gennaio, Acinque Energy Greenway ha ottenuto l’autorizzazione per costruire e gestire la centrale di cogenerazione. I lavori partiranno a breve, portando una novità nel sistema energetico locale.

Via libera dopo gli "approfondimenti conclusi positivamente" sulle segnalazioni di Valsecchi e Cesana. Limiti emissioni più severi della normativa. PD: "L'ipocrisia della Lega". Piazza: "È stata la partecipazione dei cittadini a scoprire lo strafalcione" La Provincia di Lecco ha autorizzato, giovedì 29 gennaio, la realizzazione e la gestione della centrale di cogenerazione al polo Caleotto da parte di Acinque Energy Greenway. Il provvedimento, che conclude un percorso autorizzativo durato oltre due anni, ha scatenato uno scontro politico senza precedenti tra Partito Democratico e Lega sulla gestione del progetto e sulle polemiche degli ultimi mesi.🔗 Leggi su Leccotoday.it

