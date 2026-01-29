Teleriscaldamento la Provincia autorizza la centrale di cogenerazione Polo Caleotto

La Provincia di Lecco ha dato il via libera alla costruzione della nuova centrale di cogenerazione a Polo Caleotto. La decisione arriva oggi, dopo aver esaminato i progetti di Acinque Greenway Energy srl. La centrale farà parte della rete di teleriscaldamento della città, contribuendo ad ampliare le fonti di energia sostenibile in zona. Ora si aspetta di conoscere i tempi di realizzazione e i dettagli pratici dell’intervento.

Via libera ad Acinque Greenway Energy dopo percorso complesso con verifica VIA di Regione. Limiti emissioni più severi della normativa. Approfondimenti dopo segnalazione di Valsecchi e Cesana conclusi positivamente Gli ulteriori approfondimenti sulla validità della soluzione proposta e sulle procedure seguite da Regione e Provincia (effettuati anche a seguito della segnalazione a tutti gli enti preposti dei consiglieri del comune di Lecco Corrado Valsecchi e Lorella Cesana) si sono conclusi positivamente. Il provvedimento rilasciato dalla Provincia, a maggior tutela della salute e dell'ambiente, impone il rispetto di limiti di emissione inferiori a quanto previsto dalle normative vigenti.

