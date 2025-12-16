Referendum | Fontana ' è strumento democrazia legato a riforma non a Governo'

Il referendum rappresenta un elemento chiave della democrazia, consentendo ai cittadini di esprimersi direttamente su questioni di rilevanza pubblica. Il ministro Fontana sottolinea l'importanza di questo strumento, distinguendolo dalla sfera politica del Governo e collegandolo alla riforma della giustizia, prevista per marzo.

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il referendum per me è sempre uno strumento di democrazia fondamentale e quindi sono assolutamente felice" quando si svolgerà quello sulla riforma della giustizia, "a marzo, credo. Io non penso che sia legato alla questione del Governo, semplicemente perché è una riforma costituzionale e quindi è legato a quello che vogliono i cittadini del proprio futuro, perché la Costituzione è quella che regola la vita di tutti i cittadini". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno. "Penso -ha ribadito- che sarebbe anche sbagliato trapiantarlo come una votazione a favore o contro di un governo, ma è la votazione a favore o contro una riforma ed è uno strumento importante che viene dato per capire se questa riforma è condivisa o no. Iltempo.it

