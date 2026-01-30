Addio a Catherine O’Hara | Scompare a 71 anni l’indimenticabile volto di Mamma ho perso l’aereo

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Catherine O’Hara, morta questa mattina a 71 anni. L’attrice canadese era famosa per aver interpretato il personaggio di Mamma nel film “Mamma, ho perso l’aereo”. La sua morte lascia un vuoto tra i fan e colleghi, che ricorderanno sempre il suo talento e il sorriso che ha regalato sul grande e piccolo schermo.

Il mondo del cinema e della televisione piange la scomparsa di Catherine O’Hara, l’attrice è morta oggi all’età di 71 anni. La notizia, confermata dal suo management (via Deadline ), segna la perdita di una delle interpreti più versatili e amate della sua generazione. Attrice, doppiatrice e sceneggiatrice canadese, la O’Hara ha saputo costruire una carriera straordinaria, capace di spaziare dai cult della commedia anni ’90 fino al trionfo globale nelle produzioni seriali più recenti. Cresciuta artisticamente nel gruppo comico The Second City, Catherine O’Hara è entrata nell’immaginario collettivo grazie a ruoli iconici che hanno segnato la storia del cinema. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

