Catania tenta di strangolare e accoltellare la moglie | 54enne si salva chiamando i famigliari

Da ildifforme.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Biancavilla un uomo di 54 anni ha tentato di strangolare e accoltellare la moglie. I familiari, preoccupati, hanno chiamato subito i carabinieri, che sono intervenuti e hanno fermato l’uomo prima che potesse fare di più. La donna si è salvata grazie all’intervento tempestivo dei familiari e delle forze dell’ordine.

L’uomo, pregiudicato, è stato fermato dai carabinieri a Biancavilla dopo l’allarme lanciato dai familiari della donna. L’accusa è di tentato omicidio Ha tentato di strangolare la moglie e di colpirla con un coltello da cucina al culmine di un violento litigio domestico. Questo l’accaduto che ha portato all’arresto di un 56enne, pregiudicato, a Biancavilla, provincia di Catania. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò, allertati dai parenti della vittima che, intuendo la gravità della situazione, hanno contattato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

