Questa mattina a Biancavilla un uomo di 54 anni ha tentato di strangolare e accoltellare la moglie. I familiari, preoccupati, hanno chiamato subito i carabinieri, che sono intervenuti e hanno fermato l’uomo prima che potesse fare di più. La donna si è salvata grazie all’intervento tempestivo dei familiari e delle forze dell’ordine.

L’uomo, pregiudicato, è stato fermato dai carabinieri a Biancavilla dopo l’allarme lanciato dai familiari della donna. L’accusa è di tentato omicidio Ha tentato di strangolare la moglie e di colpirla con un coltello da cucina al culmine di un violento litigio domestico. Questo l’accaduto che ha portato all’arresto di un 56enne, pregiudicato, a Biancavilla, provincia di Catania. Ad intervenire sul posto sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò, allertati dai parenti della vittima che, intuendo la gravità della situazione, hanno contattato le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Catania, tenta di strangolare e accoltellare la moglie: 54enne si salva chiamando i famigliari

Approfondimenti su Catania Tenta Strangolare

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Catania Tenta Strangolare

Argomenti discussi: Catania, minaccia di morte e tenta di strangolare il figlio, 67enne arrestato; Tenta di strangolare l'ex di 19 anni. La ragazza sviene, poi va in ospedale e fa arrestare l'uomo; Preso Cargnelutti, Miceli in gruppo.

Catania, tenta di strangolare e accoltellare la moglie: arrestatoUn 56enne accusato di avere picchiato la moglie, cercando anche di strangolarla e accoltellarla, è stato arrestato per tentato omicidio a Biancavilla, nel Catanese, da carabinieri della sezione Radiom ... strettoweb.com

Biancavilla, tenta di strangolare e accoltellare la moglie: arrestato dai CarabinieriI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò sono intervenuti con estrema rapidità a Biancavilla, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 N.U.E. da ... catanianews.it

Catania, tenta la truffa ad un poliziotto libero dal servizio, denunciato 22enne Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti è emerso che il giovane si sarebbe ormai specializzato in questo genere di truffe, visti i suoi numerosi precedenti specifici.... - facebook.com facebook