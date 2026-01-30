Cassazione conferma ruolo centrale dell’Agenzia delle Entrate come riferimento unico in controversie fiscali

La Cassazione ha ribadito che l’Agenzia delle Entrate è l’unico soggetto che può rappresentare lo Stato nelle cause fiscali. Anche se ci sono uffici diversi sul territorio, nessuno può agire in giudizio senza il suo coinvolgimento. La decisione chiarisce il ruolo centrale dell’agenzia in tutte le controversie tributarie.

La Corte di Cassazione ha confermato il ruolo fondamentale dell'Agenzia delle Entrate come unico soggetto in grado di comparire in giudizio per le controversie tributarie, anche quando si tratti di uffici territoriali distinti. La decisione, emessa con la sentenza n. 32667 del 15 dicembre 2025, chiarisce un aspetto cruciale del contenzioso fiscale: non importa quale Direzione provinciale sia indicata nel procedimento, perché tutte le strutture regionali e locali dell'Agenzia rappresentano un'unica entità amministrativa in sede giudiziaria. Il caso ha avuto origine da un ricorso contro un' intimazione di pagamento notificata esclusivamente all'Agente della riscossione, con la richiesta successiva di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate come ente titolare del tributo.

