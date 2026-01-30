Carta del docente e materie Maturità | oggi grande attesa per entrambi

Oggi migliaia di insegnanti aspettano con ansia le novità sul fronte scolastico. Il Ministero comunicherà le materie per l’esame di maturità, mentre molti sperano di ricevere il nuovo accredito della Carta del docente per il 202526. La fine di gennaio si presenta come un giorno cruciale per chi lavora nelle scuole italiane.

L’accredito avverrà in automatico, senza bisogno di domanda. L’accesso sarà possibile tramite SPID o CIE, ma il primo giorno utile si prevede un rallentamento dovuto all’alto traffico sulla piattaforma, anche in vista delle nuove possibilità di spesa, ora estese ai titoli di viaggio. Atteso per oggi, al massimo domani, il decreto ministeriale che specifichi importi e numero dei beneficiari. Non è da escludere che l’erogazione possa slittare a inizio febbraio, ma l’accredito resta formalmente legato all’anno scolastico in corso. Nel frattempo cresce l’attesa anche tra gli studenti delle superiori.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Carta del docente Maturità

Questa mattina, Consap ha annunciato ufficialmente che continuerà a gestire la Carta del Docente anche per il prossimo anno scolastico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Carta del docente Maturità

Argomenti discussi: Carta del Docente 2026, quando arriva il bonus? Le novità; Carta docente I voucher per a.s.2025/2026 disponibili a partire da gennaio 2026, perché non c'è ancora nulla?; Carta del docente e Maturità 2026, settimana decisiva per la scuola: si sblocca tutto entro la fine di gennaio?; Rivoluzione Carta Docente 2026, cosa può cambiare e la proposta shock per tutti gli insegnanti.

Carta del Docente 2026: Ricarica in arrivo. Come recuperare i 500€ per i precari (anche gli arretrati)Ma la vera notizia riguarda i precari: grazie a una giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione e Consiglio di Stato), il bonus non è più un’esclusiva del ruolo. Chi ha contratti al 30 giugno o 31 ... informazionescuola.it

Carta del docente 2026: ritardi, nuovi beneficiari e importo ridottoCarta del docente 2026: Mentre gennaio 2026 volge al termine, il portafoglio digitale degli insegnanti resta ancora vuoto. A differenza degli anni passati, quando la Carta del docente veniva accredita ... catania.liveuniversity.it

Buon pomeriggio, volevo chiedere conferma se per i precari la carta docente verrà accreditata automaticamente o se deve essere richiesta. Se cosí fosse, come funziona Grazie. - facebook.com facebook

“I voucher per l’anno scolastico 2025/2026 saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2026”. Così si legge sul sito ufficiale dedicato alla Carta del Docente x.com