Sta per tornare il Carnevale | Orciolaia in via Fiorentina

Arezzo si prepara a celebrare il Carnevale, con l’appuntamento tradizionale all’Orciolaia in via Fiorentina. Dopo una pausa, questa manifestazione torna a coinvolgere la comunità con un’edizione rinnovata, che mira a mantenere vive le tradizioni locali. La nuova location si inserisce in un contesto di rinnovamento, offrendo un’occasione per vivere ancora una volta l’atmosfera caratteristica di questa festa popolare.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Torna la grande stagione del Carnevale. Con una novità. Quello aretino dell’ Orciolaia c ambia location. A febbraio, le sfilate delle maschere torneranno in via Fiorentina ma di fronte al vecchio campo scuola nei pressi del Centro affari. In arrivo un nuovo circuito quindi per i carri allegorici di Arezzo. Quest’anno infatti il tratto interessato da coriandoli e stelle filanti si è spostato a causa dei lavori che sono in corso per la realizzazione della nuova rotatoria di via Fiorentina. Un’area dove già esiste l’interruzione della viabilità e che per tre domeniche consecutive, nel mese di febbraio, si trasformerà nella cittadella del divertimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

