Carboni | Parma una grande società la salvezza è il nostro Scudetto

Franco Ezequeil Carboni si è presentato con entusiasmo, parlando della sua scelta di unirsi al Parma e del rispetto che ha per la storia del club. Ha detto che per lui la salvezza rappresenta come un vero e proprio Scudetto e si impegna a portare avanti un progetto chiaro, con obiettivi precisi. Carboni ha spiegato le sue prime sensazioni e il percorso che lo ha portato a vestire i colori gialloblù.

Il difensore si presenta tra entusiasmo e duttilità: "Squadra giovane. Voglio crescere e aiutare il Club a centrare l’obiettivo" Entusiasmo, rispetto per la storia del club e obiettivi chiari. Franco Ezequeil Carboni si è presentato raccontando le sue prime sensazioni in gialloblù e il percorso che lo ha portato a scegliere il progetto Parma. Nel gruppo spicca una forte presenza argentina, ma prima dell’arrivo non ci sono stati contatti particolari: “Conoscevo solo Valenti - dice Carboni - ma non l’ho sentito. Ora che sono qui con loro posso dire che sono tutti molto bravi”. L’inserimento, dunque, è stato immediato.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il Parma sta finalizzando l'acquisto di Franco Ezequiel Carboni, confermando il suo interesse nel rafforzare la rosa.

