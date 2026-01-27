Il Parma chiude per Franco Carboni | affare praticamente fatto

Il Parma sta finalizzando l'acquisto di Franco Ezequiel Carboni, confermando il suo interesse nel rafforzare la rosa. La trattativa sta ormai giungendo alla fase conclusiva, segnando un passo importante per il club in vista della prossima stagione. La notizia rappresenta un aggiornamento importante per i tifosi e per gli addetti ai lavori, che attendono l'annuncio ufficiale.

Il Parma mette a segno un colpo a sorpresa: Franco Ezequiel Carboni è prossimo a diventare un nuovo giocatore gialloblù. L'affare con l'Empoli, club di appartenenza del giovane difensore di proprietà dell'Inter, è praticamente chiuso, e nelle prossime ore Carboni è atteso in città per le visite.

