Schianto in rotatoria tra via Roma e via Giustizia | tre auto coinvolte traffico in tilt

Un incidente si è verificato questa mattina alla rotatoria tra via Roma e via della Giustizia a Fano, coinvolgendo tre veicoli. L’impatto ha causato un forte boato e il blocco improvviso del traffico, creando momenti di apprensione tra gli automobilisti. La collisione ha paralizzato uno degli snodi principali della città, suscitando preoccupazione tra residenti e pendolari.

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto in rotatoria tra via Roma e via Giustizia: tre auto coinvolte, traffico in tilt Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 17 dicembre 2025 - Un boato secco, le auto ferme al centro della rotatoria e il traffico che si blocca all’improvviso: attimi di paura questa mattina poco dopo le 9 alla rotatoria tra via Roma e via della Giustizia, uno degli snodi più utilizzati per chi entra ed esce dalla città. Tre le auto coinvolte in un incidente che, per la dinamica, avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie, ma che fortunatamente si è chiuso senza feriti. A innescare la carambola, secondo una prima ricostruzione, è stato l’urto tra un’Alfa Romeo 147 e un’Opel Adam. L’Alfa, con a bordo un uomo residente a Fano e la sorella, stava percorrendo via della Giustizia in direzione Pesaro-Ancona; l’Opel arrivava invece da via Roma, lungo l’asse mare-monte, ed era già entrata in rotatoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Schianto fra due auto e un furgone sulla Statale: traffico in tilt Leggi anche: Schianto lungo via Flaminia, traffico in tilt: grave il conducente dell'auto finita contro un tir La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. ? Schianto alla rotonda, una donna estratta dal bagagliaio; Incidente a Pozzuoli, schianto in scooter sulla rotatoria: muore ragazzo di 16 anni; Valle Caudina, grave schianto alla rotatoria: un ferito in codice rosso; Furgone investe una donna in via Benedetto Croce a Pisa. Terribile schianto a Roma, auto travolge e uccide un 67enne alla Borghesiana: indagini in corso - Terribile schianto a Roma, nella periferia est della capitale, nel quartiere della Borghesiana, dove un' automobile ha investito un pedone. fanpage.it

Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Kmh diventa virale sui social

POZZUOLI/ Lo schianto alla rotatoria insieme all’amico: così è morto il povero Vincenzo La tragedia questa mattina in via Fasano... - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.