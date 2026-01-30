Capranica lavori sulle tubature Talete per rimuovere le perdite | prevista interruzione dell' acqua

A Capranica, i lavori sulla rete idrica di Talete stanno creando disagi ai cittadini. L’azienda ha deciso di intervenire sulle tubature per riparare le perdite e migliorare il sistema. Per questo motivo, l’acqua sarà interrotta in alcune zone del paese nei prossimi giorni. I lavori, finanziati con fondi del Pnrr, puntano a ridurre le perdite e a rendere più moderna la distribuzione dell’acqua, installando nuovi strumenti di misurazione digitale.

Talete interviene sulle tubature della rete idrica del comune di Capranica. Cantiere finanziato dal Pnrr con lo scopo di ridurre le perdite e muoversi verso la digitalizzazione della distribuzione, mediante l’installazione di nuovi misuratori di portata e pressione. Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua il 2 febbraio dalle 12 alle 20. L'impianto interessato è il serbatoio pensile Sacro Cuore. La sospensione idrica riguarderà le seguenti aree: scuola media, scuola materna, asilo nido, villa Paola, zona Valle Santi, zona stazione, Paianello 1 e Paianello 2, colle del Petrarca, zona canicole, zona artigianale, località villetta 1 e 2 e aree limitrofe.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

