Rinnovo della rete acquedotto al porto San Vitale previsti lavori notturni e interruzione dell' acqua
Da martedì 16 dicembre, Hera effettuerà lavori notturni in via Trieste, all'incrocio con via Fiorenzi, a Ravenna, per il rinnovo della rete acquedotto al porto San Vitale. L'intervento comporterà un'interruzione dell'acqua dalle 21 alle 6 del giorno successivo, al fine di migliorare l'efficienza del sistema idrico locale.
Da martedì 16 dicembre Hera interverrà dalle 21 alle 6 del giorno successivo in via Trieste incrocio via Fiorenzi a Ravenna, per l'efficientamento della rete idrica. L'intervento, finanziato dal Pnrr ed effettuato nelle ore notturne per minimizzare i disagi, coinvolgerà l'intera area industriale.
