Rinnovo della rete acquedotto al porto San Vitale previsti lavori notturni e interruzione dell' acqua

Ravennatoday.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da martedì 16 dicembre, Hera effettuerà lavori notturni in via Trieste, all'incrocio con via Fiorenzi, a Ravenna, per il rinnovo della rete acquedotto al porto San Vitale. L'intervento comporterà un'interruzione dell'acqua dalle 21 alle 6 del giorno successivo, al fine di migliorare l'efficienza del sistema idrico locale.

Da martedì 16 dicembre Hera interverrà dalle 21 alle 6 del giorno successivo in via Trieste incrocio via Fiorenzi a Ravenna, per l’efficientamento della rete idrica. L’intervento, finanziato dal Pnrr ed effettuato nelle ore notturne per minimizzare i disagi, coinvolgerà l’intera area industriale. Ravennatoday.it

rinnovo della rete acquedotto al porto san vitale previsti lavori notturni e interruzione dell acqua

© Ravennatoday.it - Rinnovo della rete acquedotto al porto San Vitale, previsti lavori notturni e interruzione dell'acqua

rinnovo rete acquedotto portoIl 16 dicembre lavori notturni di rinnovo della rete dell’acquedotto a Ravenna in zona Porto San Vitale - Hera informa che martedì 16 dicembre interverrà dalle 21 alle 6 del giorno successivo in via Trieste incrocio via Fiorenzi a Ravenna, per l’efficientamento della rete idrica. ravennawebtv.it

Acquedotto, nuovi cantieri Investiti 250mila euro - Numeri importanti: gli interventi mirano a garantire la posa di circa due chilometri di nuova condotta per un ... ilrestodelcarlino.it

Nuoro. EGAS stanzia 3 mln di euro per riqualificazione acquedotto di Janna e' Ferru 15 06 23

Video Nuoro. EGAS stanzia 3 mln di euro per riqualificazione acquedotto di Janna e' Ferru 15 06 23