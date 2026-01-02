Capitale della cultura 2030 Comitato nell' ex Casa del Fascio | il comune spende 20mila euro per gli arredi
Il Comune di Aversa ha avviato l’acquisto di arredi per la sede del Comitato, situata nell’ex Casa del Fascio di via Roma, in vista della candidatura a Capitale della Cultura 2030. La spesa prevista è di circa 20 mila euro, destinati a mobili e accessori necessari per allestire gli spazi. Questa iniziativa fa parte delle attività preparatorie per promuovere il ruolo culturale della città.
La candidatura di Aversa a capitale della Cultura parte da sedie e scrivanie. Il Comune, infatti, inizia a comprare il mobilio per allestire la sede del Comitato nell’ex Palazzo del Fascio di via Roma.Nei giorni scorsi il dirigente Giovanni Gangi ha affidato l’appalto per l’acquisto di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
