Capitale della cultura 2030 Comitato nell' ex Casa del Fascio | il comune spende 20mila euro per gli arredi

Il Comune di Aversa ha avviato l’acquisto di arredi per la sede del Comitato, situata nell’ex Casa del Fascio di via Roma, in vista della candidatura a Capitale della Cultura 2030. La spesa prevista è di circa 20 mila euro, destinati a mobili e accessori necessari per allestire gli spazi. Questa iniziativa fa parte delle attività preparatorie per promuovere il ruolo culturale della città.

