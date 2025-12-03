Metromare caos in mattinata | ritardi e corse soppresse all’alba

Ostia, 3 dicembre 2025 – Metromare in ritardo all’alba per un guasto tecnico che ha bloccato i binari. Questa mattina l’avvio del servizio ferroviario ha registrato ritardi e soppressioni, conseguenza del prolungamento dei lavori notturni effettuati sulla linea aerea da Rfi e Italferr, stazione appaltante dell’intervento. Lo ha comunicato Astral in un breve comunicato. Un carrello guasto ha impedito la liberazione dei binari, rallentando l’avvio delle operazioni e impedendo il regolare inizio della circolazione. Il primo treno da Ostia è riuscito a partire solo alle 6.55. Per smaltire l’accumulo di passeggeri nelle stazioni, Cotral ha inserito corse straordinarie da Acilia, supportando il flusso dell’ora di punta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it