crocchette per cani radames richiamate dai supermercati eurospin possibile rischio chimico per un lotto

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo delle crocchette per cani del marchio Radames in vendita presso i supermercati Eurospin. L’intervento è dovuto alla possibile presenza di Aflatossina B1 oltre i limiti di legge. Il lotto interessato è contrassegnato dal numero 5286. Il Ministero consiglia di non somministrare il prodotto ai nostri animali e di riportarlo presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto. Secondo l’EFSA, ovvero l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, l’Aflatossina B1 è la più diffusa nei prodotti alimentari ed è anche una delle più potenti per “genotossicità e cancerogenicità“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ministero richiama crocchette per cani Radames: sono vendute nei supermercati Eurospin

