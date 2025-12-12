La maxi-tartaruga Cameron Diaz pesa 87 kg | Malata ora la curiamo

Una grande tartaruga, la più pesante mai arrivata al centro Cestha di Ravenna, pesa 87,6 kg. Cameron Diaz, come è stata chiamata, è stata trovata in difficoltà e ora si trova sotto le cure specialistiche del centro di recupero. La sua presenza ha attirato l'attenzione sulla tutela della fauna marina e sull'importanza di interventi di salvataggio e recupero.

Ravenna, 12 dicembre 2025 – Ottantasette chili e seicento grammi: è la tartaruga più grande mai approdata al Cestha, il centro di recupero della fauna marina ospitato nell'ex mercato del pesce di Marina di Ravenna. L'hanno soprannominata Cameron Diaz, "perché è bella e già adulta", sorridono gli operatori mentre la accudiscono nella vasca di riabilitazione. La sua storia nasce al largo di Cesenatico, dove un gruppo di pescatori, da anni parte di una collaborazione virtuosa con il Centro, l'ha recuperata accidentalmente durante un'uscita in mare. Anziché ributtarla in acqua, come avveniva un tempo, l'ha portata a terra: un passaggio decisivo per evitare complicazioni gravi.

