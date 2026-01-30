Cambiare il paradigma del mercato dell’energia

Marco Bernardi, presidente di Illumia, fa il bilancio dell’anno appena passato. Dice che il 2025 ha portato grandi cambiamenti nel settore dell’energia. La guerra e le tensioni internazionali hanno fatto salire i prezzi e spinto il mercato a muoversi in modo nuovo. Le aziende cercano di adattarsi a questa situazione, cercando di cambiare il modo di approvvigionarsi e di vendere energia. Bernardi sottolinea che ora bisogna ripensare il modello di mercato, puntando su innovazione e sostenibilità.

MARCO Bernardi, presidente di Illumia, in che modo traccerebbe un bilancio per l'anno da poco concluso? "Il 2025 è stato un anno che ha segnato profondi movimenti di mercato nel mondo dell'energia, cambiamenti stimolati sia da fattori geopolitici che macroeconomici. A volte questi due fattori si elidono a vicenda". In che modo? "Da una parte abbiamo una prospettica diminuzione dei prezzi dell'energia. Un fenomeno figlio di previsioni sul mercato all'ingrosso nel medio-lungo periodo, dovuto alla sempre maggiore diffusione delle rinnovabili. Inoltre questo calo dei prezzi è una conseguenza anche delle innovazioni tecnologiche, come l'intelligenza artificiale, che riduce i costi di gestione.

