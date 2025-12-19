L’Europa e i suoi naufraghi secondo Elena Basile | Tracollo morale dell’Occidente occorre cambiare paradigma

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Con il libro Approdo per noi Naufraghi, pubblicato da Paperfirst, ho cercato di stimolare una riflessione su temi essenziali per creare una rappresentanza politica al dissenso, alla generazione Z scesa in piazza contro il genocidio, al non voto, primo partito in Europa”. A raccontarlo a InsideOver è l’autrice di questo prezioso saggio, Elena Basile, dal 2013 al 2021 Ambasciatrice d’Italia in Svezia e in Belgio, saggista e firma del Fatto Quotidiano. Ambasciatrice, nel suo libro lei critica aspramente la politica estera statunitense, definendola un continuum di interventi illegali e violazioni del diritto internazionale dal dopoguerra in poi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

l8217europa e i suoi naufraghi secondo elena basile tracollo morale dell8217occidente occorre cambiare paradigma

© It.insideover.com - L’Europa e i suoi “naufraghi” secondo Elena Basile: “Tracollo morale dell’Occidente, occorre cambiare paradigma”

Leggi anche: Le nostre élite sono le vere nemiche dell'Occidente: il libro 'Approdo per noi naufraghi' di Elena Basile è un vademecum per salvarsi

Leggi anche: Approdo per noi naufraghi, come costruire la pace. Dialogo tra Elena Basile e Roberto Scarpinato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.