L’Europa e i suoi naufraghi secondo Elena Basile | Tracollo morale dell’Occidente occorre cambiare paradigma
“Con il libro Approdo per noi Naufraghi, pubblicato da Paperfirst, ho cercato di stimolare una riflessione su temi essenziali per creare una rappresentanza politica al dissenso, alla generazione Z scesa in piazza contro il genocidio, al non voto, primo partito in Europa”. A raccontarlo a InsideOver è l’autrice di questo prezioso saggio, Elena Basile, dal 2013 al 2021 Ambasciatrice d’Italia in Svezia e in Belgio, saggista e firma del Fatto Quotidiano. Ambasciatrice, nel suo libro lei critica aspramente la politica estera statunitense, definendola un continuum di interventi illegali e violazioni del diritto internazionale dal dopoguerra in poi. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Leggi anche: Le nostre élite sono le vere nemiche dell'Occidente: il libro 'Approdo per noi naufraghi' di Elena Basile è un vademecum per salvarsi
Leggi anche: Approdo per noi naufraghi, come costruire la pace. Dialogo tra Elena Basile e Roberto Scarpinato
Le uniche discriminazioni in Europa sono quelle contro i suoi stessi cittadini. Basta con queste ridicole e inutili proposte politicamente corrette. - facebook.com facebook
Per il portavoce del parlamento europeo (l’Europa ha tra i suoi principi di base la tutela della libertà d’informazione) manca di senso del ridicolo. A chi si riferisce A se stesso, a lei o a Caracciolo x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.