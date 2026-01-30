Calenda sbeffeggia Meloni in pista da ghiaccio | Il curling? Solo per chi cerca scuse per evitare il confronto
Durante una trasmissione radio, Carlo Calenda ha attaccato Meloni e il curling, definendolo uno sport per chi cerca scuse per evitare il confronto. Le sue parole hanno fatto discutere gli ascoltatori, mentre lui si è concentrato su questioni di politica e sport olimpico, senza troppi giri di parole.
Carlo Calenda ha fatto discutere durante la trasmissione radiofonica *Un Giorno da Pecora*, dove ha espresso opinioni spiazzanti su temi che vanno dall’estetica politica allo sport olimpico. Il leader di Azione, ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha dichiarato senza giri di parole di trovare Giorgia Meloni “molto in forma” e “una bella donna”, precisando però che il commento era di carattere puramente estetico, senza implicazioni personali o politiche. L’affermazione, sebbene non nuova nel linguaggio della politica, ha suscitato scalpore per il tono diretto e la scelta del momento: un’osservazione sul fisico della premier in un contesto mediatico che spesso evita simili giudizi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
