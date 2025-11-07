Un governo allergico ai controlli e intollerante verso contestazioni e scioperi. Che siano questi per manifestare solidarietà al popolo di Gaza o per protestare contro una Manovra ingiusta e inadeguata che favorisce i ricchi e gli evasori e che distribuisce briciole ai più fragili. Come peraltro hanno certificato in Parlamento la Corte dei Conti, l’Istat, l’Ufficio parlamentare di bilancio e la Banca d’Italia. Così la reazione del governo in generale, e della premier in particolare, alla decisione della Cgil di proclamare lo sciopero generale per il 12 dicembre è stata ironica e sprezzante. L’ironia di Meloni e Salvini contro lo sciopero della Cgil. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sciopero della Cgil il 12 dicembre. E Meloni sbeffeggia chi lavora