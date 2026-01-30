Calciomercato Napoli tutte le ultime notizie sulle trattative degli azzurri | DIRETTA

Il Napoli si muove ancora sul mercato in questa fase finale. La squadra cerca un attaccante dopo aver perso Lang e Lucca e a causa dell’infortunio di Neres. La dirigenza sta valutando le ultime opzioni per rinforzare l’attacco e chiudere le trattative prima della chiusura ufficiale. La situazione resta molto calda e i tifosi aspettano notizie ufficiali nelle prossime ore.

Rush finale di mercato per il Napoli, sempre alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo gli addii di Lang e Lucca e l'infortunio di David Neres. Si lavora anche ad alcune operazioni in uscita, oltre a vagliare anche occasioni dell'ultima ora in altri ruoli.

