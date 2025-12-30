Calciomercato Milan la Turchia chiama Nkunku | la volontà del giocatore
Dopo la recente doppietta contro il Verona, Christopher Nkunku si conferma una figura chiave del Milan. Il calciatore francese, ex Lipsia, attira l’interesse di club turchi come il Fenerbahçe. La sua volontà e il suo futuro rappresentano un punto di attenzione per il calciomercato, mentre il Milan valuta le prossime mosse in vista della sessione estiva.
Dopo la doppietta contro il Verona, il francese ex Lipsia Christopher Nkunku si prende la scena al Milan: Fenerbahce interessato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dalla Turchia, inizia la trattativa ufficiale tra Milan e Fenerbahce per Nkunku - Nonostante la doppietta di domenica che potrebbe aver sbloccato finalmente la sua stagione, le possibilità di un addio di Christopher Nkunku nella finestra del mercato ... milannews.it
Calciomercato Milan news/ Nkunku difeso da Allegri, ma nel mirino delle big turche (oggi 27 dicembre 2025) - Calciomercato Milan news oggi 27 dicembre 2025: Christopher Nkunku sempre più vicino alla Turchia, nonostante le parole di Allegri in sua difesa. ilsussidiario.net
Dalla Turchia: contatto Nkunku-Tedesco, l'attaccante del Milan apre al Fenerbahçe - Secondo quanto scrive oggi Fotomaç ci sarebbe stato un contatto tra Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahce, e l'attaccante francese, ... msn.com
