Calciomercato Milan Mateta per l’estate? Difficile che possa arrivare senza…

Il Milan pensa al mercato estivo e si guarda intorno per un attaccante. Tra i nomi in circolazione, c’è anche Jean-Philippe Mateta. Tuttavia, le possibilità di portarlo in rossonero sono ancora poche, soprattutto senza una proposta concreta. La società non ha ancora fatto passi ufficiali, e al momento sembra difficile che l’attaccante possa lasciare il suo attuale club senza un’offerta importante. I tifosi aspettano aggiornamenti, ma per ora tutto resta nel campo delle voci.

Arrivano delle novità legate alla questione Milan-Jean-Philippe Mateta. Nel pomeriggio di ieri vi avevamo parlato di un possibile ingresso dei rossoneri nella trattativa tra Crystal Palace e Nottingham Forrest per l'attaccante francese. Il club di via Aldo Rossi è molto interessato all'attaccante del Crystal Palace ma, secondo quanto riferito dal giornalista Orazio Accomando, l'operazione è per l'estate. Ecco, di seguito, le sue parole: "Ad oggi Mateta-Milan è una trattativa per l'estate. Allo stato attuale difficile, per una questione di organico, che possa prendere il francese senza prima cedere uno li davanti.

