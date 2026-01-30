Il Milan si muove sul mercato alla ricerca di un difensore e ha messo gli occhi su Jose Maria Gimenez. Nei giorni scorsi i rossoneri hanno fatto un sondaggio per capire la disponibilità del giocatore dell’Atletico Madrid. La trattativa è ancora in fase iniziale, ma l’intenzione è chiara: rafforzare la difesa con un nome di grande esperienza.

La sessione invernale di calciomercato sta quasi per terminare e, al momento, il Milan ha chiuso solamente un colpo: Niclas Fullkrug, arrivato in prestito semestrale dal West Ham. Come sappiamo, i rossoneri sono alla ricerca di un difensore da regalare a Massimiliano Allegri e, secondo le ultime voci, il nome di Jose Maria Gimenez, difensore dell'Atletico Madrid, sta circolando molto nell'ambiente rossonero, ma non per gennaio. Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo di AS Eduardo Burgos, il Milan avrebbe individuato in Gimenez il nome giusto per la propria difesa, ma il tutto non dovrebbe realizzarsi a gennaio, come già detto in precedenza, ma bensì a giugno, durante la sessione di calciomercato estiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Gimenez nel mirino: “Sondaggio dei rossoneri”

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Il calciomercato del Milan si arricchisce di un nuovo talento, Puljic, attualmente nel mirino dei rossoneri.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Milan, Gimenez vuole accelerare i tempi per il rientro in campo: il messicano ha in mente una data; Gimenez: Non ho dimostrato nulla. La caviglia è ok, preparatevi; Milan, Gimenez rassicura i tifosi dopo l’infortunio: è pronto al rientro; Gimenez cerca il riscatto: La caviglia è a posto e al Milan si fidano di me. Poi svela un aneddoto su Modric.

Calciomercato Milan, arriverà un difensore in questo rush finale: i nomi nella lista di Tare hanno del clamorosoIl calciomercato Milan non finisce con il rinforzo nel reparto avanzato. La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, ha messo ... news-sports.it

Il Milan si muove anche per un difensore: Gimenez e Disasi i candidatiDopo un mese di gennaio praticamente con i remi in barca dal punto di vista del calciomercato, il Milan sta cercando di sparare le sue cartucce alla fine. Il club rossonero è al ... milannews.it

Calciomercato Milan, Mateta e Cisse gli obiettivi: "Il francese arriverebbe se..." #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

#Calciomercato, #DiMarzio: "#Milan, anche un difensore: primi nomi #Gimenez e #Disasi" - facebook.com facebook