Calciomercato Milan Bartesaghi vicino al rinnovo | contratto pronto

Il Milan sta per blindare un altro talento. Dopo aver lavorato a lungo sui rinnovi, sembra che Bartesaghi sia ormai vicino a firmare il suo nuovo contratto. La società rossonera vuole assicurarsi il giocatore anche per il futuro, e le trattative sembrano ormai in dirittura d’arrivo. Nei prossimi giorni, si attende l’annuncio ufficiale.

Il Milan sta vivendo una vera e propria stagione di rinnovi. Dopo aver effettuato il prolungamento di contratto di Alexis Saelemaekers prima di natale e aver praticamente chiuso quello di Maignan, è arrivata l'ora di pensare a quello del giovane Davide Bartesaghi, vera e propria sorpresa del Milan di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il giovane difensore rossonero dovrebbe rinnovare fino al 2031, perciò con un quinquennale come gli altri, con ingaggio triplicato grazie alle sue prestazioni positive, riuscendo a guadagnare la fiducia di Massimiliano Allegri. Uno step molto fondamentale quello del rinnovo contrattuale, che andrebbe ad allontanare tute le big interessate al giovane.

