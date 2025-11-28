Top Milan News | Mateta sogna l’Italia e dubbio Nkunku-Loftus I numeri testimoniano la crescita di Leao

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, venerdì novembre 2025: importante novità di mercato per la punta del Diavolo e le ultime sulle scelte di Allegri in vista della Lazio.

Top #Milan #News: le parole di #Tomori e #Rabiot, due nuovi #infortuni verso la Lazio e novità di #mercato

#Rabiot: "Il #Milan mi voleva anche lo scorso anno: ero svincolato e abbiamo parlato. Quest'anno a inizio mercato #Allegri mi ha detto: 'Vediamo cosa succede' e qualcosa è successo davvero. Non so come fa, ma prevede anche il futuro (ride, ndr)".

Mateta nel mirino rossonero: il calciatore ha il desiderio di un'avventura in Italia - Tra i nomi sondati per l'attacco, il Milan ha inserito nella sua lista, già dalla sessione estiva, anche il centravanti francese Jean- Riporta milannews.it

Calciomercato Milan, Mateta in pole ma non solo: tutti i nomi per l’attacco - Calciomercato Milan | Il mercato degli attaccanti è entrato in una fase di ebollizione, e il Milan si trova al centro di un vortice di nomi e opportunità ... Come scrive news-sports.it

Calciomercato Milan, il centravanti a gennaio arriva dalla Premier: affare da 30 milioni. Ecco di chi si tratta - Calciomercato Milan | Come ormai vi abbiamo largamente anticipato, il Milan ha tutta l'intenzione di acquistare un centravanti a gennaio. Segnala news-sports.it