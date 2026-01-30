Calciomercato Inter Ausilio apre la caccia ad un centrocampista? La strategia del DS nerazzurro

La dirigenza dell’Inter sta lavorando per rinforzare il centrocampo. Secondo le ultime voci, il direttore sportivo Ausilio sta cercando un nuovo giocatore in quel ruolo, ma prima deve risolvere la questione Frattesi, che potrebbe lasciare il club. La strategia è chiara: aspettare una cessione prima di fare altri acquisti.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano all’inserimento di un nuovo centrocampista ma serve l’uscita di Davide Frattesi. Mentre la squadra si gode la prestigiosa vittoria di Dortmund, il calciomercato entra nella sua fase più frenetica. Il nome al centro delle trattative in queste ore è quello di Davide Frattesi, finito nel mirino della Premier League. Come riportato da Fabrizio Romano, il Nottingham Forest sta spingendo con forza per portare il centrocampista azzurro in Inghilterra, una mossa che potrebbe scatenare un effetto domino immediato nella rosa di Cristian Chivu. Calciomercato Inter, Ausilio vuole un centrocampista: la strategia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio apre la caccia ad un centrocampista? La strategia del DS nerazzurro Approfondimenti su Calciomercato Inter Mercato Inter, Ausilio ha un doppio colpo nel mirino: svelata la strategia del DS, prossimi giorni decisivi Nei prossimi giorni l’Inter potrebbe mettere a segno due colpi importanti. Calciomercato Inter, Ausilio già oltre Cancelo: la strategia dei nerazzurri e i nomi sul taccuino L'Inter prosegue con strategia mirata nel calciomercato, lasciando da parte la pista Cancelo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Calciomercato Inter Argomenti discussi: Inter, Ausilio innamorato di Ndoye: cosa filtra per gennaio; Romano: Inter vuole Ndoye da tempo, Ausilio innamorato. Hanno provato offrendo…; Inter, l'addio di Luis Henrique per Diaby e Perisic: le trattative di Marotta e Ausilio; Dal progetto all'importanza di Ausilio: tutto ciò che c'è da sapere sull'arrivo di Jakirovic all'Inter. Inter, doppio stop: per Diaby offerta rigettata. Perisic? La risposta del Psv ad AusilioL'Inter è alla ricerca di un esterno destro in questi ultimi giorni di mercato. Ma le trattative che stava portando avanti si sono fermate ... msn.com Inter, Frattesi: dall’offerta della Lazio al ritorno del Nottingham ForestVisualizzazioni: 28 Il futuro di Davide Frattesi all’Inter resta in bilico. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno rifiutato un’offerta della Lazio, ma sul centrocampista rispunta il Nottingham Forest. I ... calciostyle.it Calciomercato: Inter su Diaby e Perisic, duello Napoli-Roma. Clamoroso Insigne a Pescara - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook Calciomercato in diretta: Inter vicina a Diaby, Roma su Fortini x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.