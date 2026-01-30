Calciomercato c' è il regalo per Andreoletti | ufficiale Caprari al Padova dal Monza

Il Padova ha annunciato l’arrivo di Gianluca Caprari dal Monza. È il primo acquisto sotto la guida di Banzato e arriva nel giorno del 37esimo compleanno di mister Andreoletti. Caprari sarà il nuovo numero 10 della squadra, un regalo che i tifosi aspettavano da tempo.

Nel giorno in cui compie 37 anni, il tecnico biancoscudato accoglie in rosa il forte jolly offensivo classe 1993. Contratto fino al giugno 2026 ed opzione per il prossimo anno Il primo colpo dell'era Banzato è un numero 10. È ufficiale l'approdo al Padova di Gianluca Caprari dal Monza, proprio nel giorno del 37esimo compleanno di mister Matteo Andreoletti. Un trequartista che ama partire dal centro sinistra, all'occorrenza ala mancina o seconda punta, in poche parole un jolly offensivo. Qualità al servizio del biancoscudo, soprattutto negli ultimi 30 metri, curriculum e gol per centrare l'obiettivo stagionale: la salvezza.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Caprari Monza Padova all'assalto del Palermo. Mister Andreoletti: «Stiamo sul pezzo. Palermo difficile, al Barbera senza paura» Il Botafogo riceve il peggior regalo di fine anno dalla FIFA: escluso dal calciomercato fino al 2027 Il Botafogo riceve una sanzione dalla FIFA che lo esclude dal calciomercato fino al 2027. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Caprari Monza Argomenti discussi: Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Calciomercato, cosa c’è dietro i due ribaltoni del weekend: En-Nesyri non va alla Juve e Romagnoli…; Serie A, Calciomercato Milan – C’è Aké per la difesa: le ultimissime; Il Fenerbahce sulle tracce di Lookman. Napoli e Roma su Sulemana: le notizie del giorno. Pagina 2 | Benzema-Juve, Se arriva...: assist Thuram, il pallone virale e la fascia già c'è. Tifosi scatenatiIl Pallone d'Oro è il sogno di mercato del mondo bianconero: tanti segni del destino lo legano alla Vecchia Signora ... tuttosport.com Calciomercato Lazio | Romagnoli, chi prenderà il suo posto? I nomi al vaglioCALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - La vicenda Romagnoli in qualche modo sarà risolta, le prossime ore potrebbero essere quelle decisive. Intanto, la Lazio si tiene pronte le alternative che, ... lalaziosiamonoi.it CALCIOMERCATO Pescara, Davide Bettella è il primo regalo dal mercato per mister Gorgone Leggi qui: https://cityne.ws/vfBjt - facebook.com facebook Doppio regalo in arrivo per #Chivu #Ausilio lavora su quei due nomi a gennaio per l' #Inter x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.