Il Botafogo riceve il peggior regalo di fine anno dalla FIFA | escluso dal calciomercato fino al 2027

Il Botafogo riceve una sanzione dalla FIFA che lo esclude dal calciomercato fino al 2027. Questa decisione influisce sulle future operazioni di acquisto e vendita del club, limitando le possibilità di rafforzare la rosa attraverso trasferimenti ufficiali. La misura rappresenta un importante intervento regolamentare, che potrebbe avere ripercussioni sulla pianificazione sportiva del club nei prossimi anni.

La FIFA ha deciso di sanzionare il Botafogo escludendolo da ogni sessione di calciomercato fino al 2027. Ha pagato solo 2 delle 4 rate all'Atalanta United per l'acquisto di Thiago Almada (oggi all'Atletico Madrid). 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

