Gli aggiornamenti in tempo reale sulla Serie A 2025/26 svelano le ultime novità e i risultati delle partite. L’Inter, sotto la guida di Cristian Chivu, si distingue conquistando la vetta della classifica battendo il Genoa. Seguite con noi tutte le emozioni e gli esiti delle gare che stanno definendo il campionato italiano.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l'Inter si prende la vetta battendo il Genoa

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. Internews24.com

