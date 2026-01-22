Il cigno che non riusciva più ad alzarsi in piedi per la ferita alla zampa

Il 31 dicembre, nei pressi del canale della Muzza a Paullo (Milano), è stato osservato un cigno con una ferita alla zampa, che impediva di alzarsi in piedi. La presenza di un animale ferito richiede attenzione e cura, per favorire il suo recupero. Questa vicenda evidenzia l’importanza di monitorare e tutelare la fauna locale, intervenendo prontamente in caso di necessità.

